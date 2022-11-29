Все вывалилось: съехавшее платье оголило прелести Татьяны Тотьмяниной

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Судя по всему, в жизни прославленной российской фигуристки Татьяны Тотьмяниной наступила черная полоса. Совсем недавно спортсменка получила серьезную травму, а теперь и вовсе устроила невольный стриптиз.
Неприятности одна за одной подстерегают знаменитость на популярном развлекательном телешоу "Ледниковый период". Скоро в эфир выйдет очередной выпуск телепередачи. Спортсменка вместе со своим партнером актером Иваном Колесниковым презентует номер под музыку из отечественной киноленты. Выступление обещает быть фееричным, однако на льду случился неприятный конфуз.
Татьяну нарядили в красивое белое платье с откровенным декольте. Во время одной из поддержек партнер знаменитости неловко схватил ее за торс и фактически стянул с Тотьмяниной верх платья. Благодаря этому неосторожному движению все желающие получили замечательную возможность в подробностях рассмотреть прелести прославленной спортсменки.
Очевидно, что звезда вовсе не рассчитывала устраивать стриптиз на ледовой арене. От полного фиаско Татьяну спасла сетка, затормозившая падение наряда. Впрочем, аппетитные округлости звезды все равно выпали из платья.
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