Все вывалилось: съехавшее платье оголило прелести Татьяны Тотьмяниной

Все вывалилось: съехавшее платье оголило прелести Татьяны Тотьмяниной
Татьяна Тотьмянина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитая фигуристка оказалась в неловкой ситуации

Судя по всему, в жизни прославленной российской фигуристки Татьяны Тотьмяниной наступила черная полоса. Совсем недавно спортсменка получила серьезную травму, а теперь и вовсе устроила невольный стриптиз.

Неприятности одна за одной подстерегают знаменитость на популярном развлекательном телешоу "Ледниковый период". Скоро в эфир выйдет очередной выпуск телепередачи. Спортсменка вместе со своим партнером актером Иваном Колесниковым презентует номер под музыку из отечественной киноленты. Выступление обещает быть фееричным, однако на льду случился неприятный конфуз.

Татьяну нарядили в красивое белое платье с откровенным декольте. Во время одной из поддержек партнер знаменитости неловко схватил ее за торс и фактически стянул с Тотьмяниной верх платья. Благодаря этому неосторожному движению все желающие получили замечательную возможность в подробностях рассмотреть прелести прославленной спортсменки.

Фото: Экспресс-газета

Очевидно, что звезда вовсе не рассчитывала устраивать стриптиз на ледовой арене. От полного фиаско Татьяну спасла сетка, затормозившая падение наряда. Впрочем, аппетитные округлости звезды все равно выпали из платья.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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