Тугие легинсы разделили пополам промежность Бони

Неудачный наряд раскрыл все тайны звезды

Виктория Боня сумела исполнить свою давнюю мечту и успешно выстраивает жизнь на территории Европы. Впрочем, известная телеведущая и блогерша продолжает поддерживать контакты с российской аудиторией. В частности, красотка частенько балует поклонников смелыми фотографиями. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают новый снимок Виктории в экстремально облегающих легинсах.



Можно предположить, что красотка сфотографировалась во время занятий спортом – Боня уделяет огромное внимание внешнему виду, регулярно бегает, а также тестирует на себе секреты красоты разных народов мира. Видимо, в этот раз Виктория отправилась на пробежку.

Однако назвать спортивный наряд удачным сложно. Девушка надела легинсы темно-зеленого цвета, которые выглядят фактически как вторая кожа. Плотная ткань так сильно обтянула тело знаменитости, что в некоторых частях приоткрыла завесу тайны над сокровенным. Промежность Виктории фактически была разделена надвое тугими штанами.

Сверху знаменитость надела короткий черный топ, который подчеркнул аппетитные округлости телеведущей, а также сделал акцент на подтянутом животике любимицы публики.