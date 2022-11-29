Тугие легинсы разделили пополам промежность Бони

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Виктория Боня сумела исполнить свою давнюю мечту и успешно выстраивает жизнь на территории Европы. Впрочем, известная телеведущая и блогерша продолжает поддерживать контакты с российской аудиторией. В частности, красотка частенько балует поклонников смелыми фотографиями. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают новый снимок Виктории в экстремально облегающих легинсах.
Можно предположить, что красотка сфотографировалась во время занятий спортом – Боня уделяет огромное внимание внешнему виду, регулярно бегает, а также тестирует на себе секреты красоты разных народов мира. Видимо, в этот раз Виктория отправилась на пробежку.
Однако назвать спортивный наряд удачным сложно. Девушка надела легинсы темно-зеленого цвета, которые выглядят фактически как вторая кожа. Плотная ткань так сильно обтянула тело знаменитости, что в некоторых частях приоткрыла завесу тайны над сокровенным. Промежность Виктории фактически была разделена надвое тугими штанами.
Сверху знаменитость надела короткий черный топ, который подчеркнул аппетитные округлости телеведущей, а также сделал акцент на подтянутом животике любимицы публики.
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