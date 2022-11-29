Молодая жена Диброва выронила огромную грудь из платья

Молодая жена Диброва выронила огромную грудь из платья
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка на многое готова, чтобы радовать мужа

Знаменитому российскому телеведущему Дмитрию Диброву очень повезло – мужчина много лет счастлив в браке с очаровательной юной прелестницей. Полина души не чает в своем супруге и готова на многое ради того, чтобы порадовать его. Недавно девушка увеличила грудь до внушительного четвертого размера. Теперь такие формы сложно держать в узде.

В интернет-пространстве активно обсуждают свежую фотографию Полины. Девушка явно наслаждается новыми пышными формами и готова демонстрировать их окружающим. Дошло до того, что роскошная грудь прелестницы не помещается в модные наряды. На свежей фотографии бюст буквально выпал из узкого платья.

Красотка прекрасно проводит время на райских островах. Сейчас девушка находится на Мальдивах. Именно оттуда новая фотография, наделавшая шума. Для очередной фотосессии Полина надела стильный вязаный костюм из юбки с огромным разрезом и короткого топа. Верхний элемент одежды не справился с тем, чтобы прикрыть звездные прелести. В итоге нижняя часть груди Дибровой вывалилась наружу.

Фото: соцсети

Разумеется, поклонники пришли в восторг от такого контента. Интернет-пользователи с большим удовольствием наслаждаются видами стройного тела Полины. В комментариях девушку засыпали восторженными комплиментами.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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