Шикарная Куркова выставила на публику "тугое богатство" в купальнике

Шикарная Куркова выставила на публику "тугое богатство" в купальнике
Равшана Куркова. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Мужчины были в восторге от фигуры звезды

Российская актриса Равшана Куркова решила устроить себе отдых и укатила нежиться под солнцем на Бали. Там 42-летняя красавица из Средней Азии сверкнула волшебной грудью, продемонстрировав фантастические формы.

Видимо, Равшана и сама прекрасно знает, что нужно показать публике. Звезда решила выставить, по словам одного из фолловеров, свое "тугое богатство".

Подписчики отметили, что Куркова сфотографировалась без макияжа, выбрав для кадра тугой купальник. А многие указали, что без макияжа и фильтров Равшана неотразима.

Фото: соцсети

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