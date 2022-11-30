Шикарная Куркова выставила на публику "тугое богатство" в купальнике

Мужчины были в восторге от фигуры звезды

Российская актриса Равшана Куркова решила устроить себе отдых и укатила нежиться под солнцем на Бали. Там 42-летняя красавица из Средней Азии сверкнула волшебной грудью, продемонстрировав фантастические формы.

Видимо, Равшана и сама прекрасно знает, что нужно показать публике. Звезда решила выставить, по словам одного из фолловеров, свое "тугое богатство".

Подписчики отметили, что Куркова сфотографировалась без макияжа, выбрав для кадра тугой купальник. А многие указали, что без макияжа и фильтров Равшана неотразима.