Украинская актриса из Голливуда облила соотечественников помоями

Украинская актриса из Голливуда облила соотечественников помоями
Мила Кунис. Фото: Lev Radin/www.globallookpress.com
А все началось из-за борща

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис угодила в скандал из-за пресловутого борща – звезда посмела назвать его русским блюдом.

Недавно Мила рассказала поклонникам о своем рационе – туда входят, как оказалось, и вареники, и борщ, который знаменитость причислила к русской кухне.

Супруга Эштона Катчера уточнила, что любит, помимо прочего, еще и пельмени. Несколько раз она добавила, что такая еда ей по вкусу – как и остальным россиянам.

Однако практически сразу же Мила словила себя на том, что ненароком может спровоцировать кого не нужно и угодить в скандал.

"Россияне, ой, украинцы… Мы живем в такое время, когда я больше даже не знаю, кем можно себя назвать", – заявила Кунис.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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