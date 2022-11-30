Украинская актриса из Голливуда облила соотечественников помоями

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Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис угодила в скандал из-за пресловутого борща – звезда посмела назвать его русским блюдом.
Недавно Мила рассказала поклонникам о своем рационе – туда входят, как оказалось, и вареники, и борщ, который знаменитость причислила к русской кухне.
Супруга Эштона Катчера уточнила, что любит, помимо прочего, еще и пельмени. Несколько раз она добавила, что такая еда ей по вкусу – как и остальным россиянам.
Однако практически сразу же Мила словила себя на том, что ненароком может спровоцировать кого не нужно и угодить в скандал.
"Россияне, ой, украинцы… Мы живем в такое время, когда я больше даже не знаю, кем можно себя назвать", – заявила Кунис.
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