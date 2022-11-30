Звезда "Бригады" Гусева вывалила огромную грудь в лицо красавчику

В свои 46 артистка выглядит великолепно

Известная российская актриса Екатерина Гусева навсегда завоевала расположение россиян благодаря блистательной роли в культовом сериале про бандитов "Бригада". Любимица публики давно разменяла пятый десяток, однако сохраняет идеальную форму. При этом Екатерина всегда рада похвастаться своей красотой.



Настоящий фурор в интернет-пространстве вызвал свежий кадр с Гусевой. Артистка является настоящей примой популярного столичного культурного учреждения Театр Моссовета. В спектакле "Идиот" партнером знаменитости стал молодой красавец-актер Владимир Андриянов. Мужчине очень повезло – именно ему практически в лицо была вывалена роскошная грудь Екатерины.

Во время одной из сцен красотка облокотилась на спинку стула. В этот момент на Екатерине был весьма соблазнительный наряд с экстремально глубоким декольте. Благодаря удачной позе грудь знаменитости заметно подалась вперед и завладела вниманием молодого мужчины.

Разумеется, преданные поклонники также восхитились красотой актрисы. В социальных сетях люди восторгаются внешностью Гусевой – в свои 46 лет она выглядит, как молодая прелестница. Очевидно, артистка очень много времени проводит в спортивных залах.