Влажный бюст молодой жены Прилучного заставил мужчин ахнуть

Красотка перестала быть скромницей

Недавно знаменитый российский артист Павел Прилучный женился на своей коллеге, актрисе Зепюр Брутян. В прессе ходили слухи, что девушка хранила честь до замужества и в целом придерживается очень строгих норм поведения. Однако после помпезной свадьбы красотка пошла вразнос. В социальных сетях все чаще появляются откровенные фотографии с артисткой.



Сейчас интернет-пользователи активно обсуждают новый кадр Зепюр с отдыха. Судя по всему, красотка проводит время на тропическом курорте. Девушка решила поделиться с многомиллионной армией фанатов соблазнительным кадром с пляжа. Жена Прилучного надела модный черный купальник и погрузилась в лазурные воды моря.

Стоит отметить, что девушка отлично умеет работать с камерой. Брутян эффектно выставила вперед влажную грудь, закинула мокрые волосы назад, прикрыла глаза и томно приоткрыла губы. Разумеется, такой соблазнительный кадр пришелся по вкусу мужской части поклонников знаменитости.

В социальных сетях девушку засыпали комплиментами. Мужчины по-настоящему завидуют Павлу, который может наслаждаться красотой молодой возлюбленной каждый день. Впрочем, многие отмечают, что такая красотка наверняка заставит вспыльчивого Прилучного сильно ревновать.