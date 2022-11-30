Соскользнувшее платье обнажило намасленные прелести Ани Лорак

Формы певицы взбудоражили публику

Знаменитая украинская артистка Ани Лорак обязана своей карьерой исключительно российской сцене. После старта специальной военной операции по демилитаризации Незалежной девушка оказалась в щекотливой ситуации. Соотечественники резко критикуют ее за молчание. Впрочем, на цветущем внешнем виде певицы это никак не сказалось.



Недавно девушка поделилась с поклонниками пикантным кадром. Знаменитость позирует на фоне живописного обрыва. За спиной красотки безграничная гладь моря. Однако фанатов больше заинтересовали формы певицы. Благодаря соскользнувшему со звездных плеч платью они получили возможность полюбоваться покрытой сверкающим маслом грудью знаменитости.

Для новой фотосессии исполнительница надела элегантное белое платье. Рукава наряда соскользнули со стройного тела знаменитости, обнажив упругую грудь и соблазнительные плечи Ани.

В комментариях поклонники восхитились внешними данными 44-летней певицы. Впрочем, как и следовало ожидать, украинские комментаторы набросились на соотечественницу и стали обвинять ее в отсутствии поддержки киевского режима.