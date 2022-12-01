Американская дочь Урганта задрала платье до ушей и покрутила промежностью

Красотка не страдает от ложной скромности

Так называемая "американская дочь" известного российского телеведущего Ивана Урганта Эрика регулярно поражает публику скандальным поведением. Девушка не является родным ребенком нашего шоумена, она дочка его второй жены Натальи Кикнадзе, однако с детства воспитывалась в семье Ургантов.



Сейчас Эрика проживает на территории Соединенных Штатов Америки и регулярно делится с общественностью эпатажным контентом. На этот раз двадцатидвухлетняя красотка устроила жаркие танцы с задиранием подола платья.

Стоит отметить, что еще несколько лет назад такое провокационное поведение за именитой наследницей не наблюдалось. Однако после шумного расставания с темнокожим возлюбленным Мозесом девушка пошла во все тяжкие.

Широкий резонанс в интернет-пространстве получил видеоролик, на котором Эрика исполняет эротический танец. Красотка соблазнительно двигается перед камерой, задирает платье и демонстрирует всему честному народу трусы нежно-розового цвета. Стоит отметить, что такое поведение многим кажется неприемлемым. Однако сама Эрика явно получает удовольствие от ярких эмоций поклонников.