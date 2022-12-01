Наливная грудь: простушка Саша из "Физрука" превратилась в секс-бомбу

Полина Гренц стала настоящей красоткой

Многие жители нашей страны с большим интересом наблюдали за развитием событий в популярном российском телесериале "Физрук" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Изюминкой кинопроекта стала судьба девушки Саши, которая страдала от лишнего веса, однако обладала невероятным обаянием. Удивительно, но теперь сыгравшую эту героиню актрису не узнать.



Роль пухленькой Александры стала для Полины Гренц дебютом в кинематографе. Режиссеры настаивали, чтобы одна из главных героинь телесериала обладала пышными формами. Для этого Полине пришлось набрать лишний вес – для роли девушка пошла на большие жертвы, она ведрами ела мороженое и калорийную пищу.

Как известно, эксперимент оказался удачным. Девушка прекрасно справилась со своей ролью, а телесериал пользовался большой популярностью в нашей стране. Впрочем, после завершения съемок артистка быстро вернула себе былые формы. Полина скинула 16 кг и сейчас выглядит просто роскошно.

В интернет-пространстве активно обсуждают свежий кадр с Гренц. Красотка удобно разместилась на стуле, выставив на всеобщее обозрение крепкие бедра и наливную грудь внушительного размера. Роковая красотка однозначно будоражит фантазии мужской части своих поклонников.