Раздевшаяся догола Борисова решила удовлетворить себя на камеру

Раздевшаяся догола Борисова решила удовлетворить себя на камеру
Дана Борисова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сотни взглядов звезду ни разу не смутили

Российская актриса и телеведущая Дана Борисова верна своим традициям: звезда в мороз выбежала на улицу практически в чем мать родила, выложив пикантный снимок в социальные сети.

Дана решила покорить сердца своим телом в черном бикини и уггах. На фоне – заснеженные дороги и многоэтажный дом. А сама актриса решила по непонятным причинам нацепить солнцезащитные очки.

Однако все стало ясно – Борисова объяснила, что заранее готовится к отпуску. Через несколько дней она отправится отдыхать в Тайланд. Вот и не стерпела.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Минск забил тревогу из-за резкого наращивания войск НАТО у границ

Международная обстановка продолжает обостряться

"Работайте, братья": Армия России совершила прорыв в ДНР

Освобождены два важных населенных пункта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей