Раздевшаяся догола Борисова решила удовлетворить себя на камеру

Сотни взглядов звезду ни разу не смутили

Российская актриса и телеведущая Дана Борисова верна своим традициям: звезда в мороз выбежала на улицу практически в чем мать родила, выложив пикантный снимок в социальные сети.

Дана решила покорить сердца своим телом в черном бикини и уггах. На фоне – заснеженные дороги и многоэтажный дом. А сама актриса решила по непонятным причинам нацепить солнцезащитные очки.

Однако все стало ясно – Борисова объяснила, что заранее готовится к отпуску. Через несколько дней она отправится отдыхать в Тайланд. Вот и не стерпела.