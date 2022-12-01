Актриса из "Саши+Маши" устроила эротику перед фанатами в кружевах

Актриса из "Саши+Маши" устроила эротику перед фанатами в кружевах
Елена Бирюкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Некоторые выпали в осадок

Популярная российская актриса, запомнившаяся по роли в телесериале "Саша+Маша" Елена Бирюкова не слишком часто делится откровенными снимками на своей странице в социальных сетях. Однако что-то произошло в жизни звезды – внезапно она выложила в Сети довольно интересную фотографию.

На выложенном фото Елена эротично изгибается на кровати, облачившись лишь в кружевную ночнушку. Неизвестно, какой посыл у фото – нельзя исключать, что звезда сделала просто домашний снимок, так как прикрепила к нему песню.

Пользователи же выпали в осадок, увидев изгибающуюся в эротичной позе звезду. Остальные указали, как прекрасно выглядит их фаворитка – уж точно не на 52 года.

Фото: соцсети

Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
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