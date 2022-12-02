Народ в шоке: Волочкова распахнула ноги и засветила "вареник" - откровенное фото

Артистку просят вести себя скромнее

Поведение Анастасии Волочковой в последние годы шокирует публику. Звезда балета любит вести себя провокационно, привлекать к своей персоне внимание и не стесняется выставлять себя в откровенных амплуа. Больше всего гордости у нее вызывает собственный шпагат – артистка демонстрирует его при любой подходящей ситуации.

Не так давно знаменитость приобрела себе обувь на большой платформе и широком каблуке. По ее словам, такие ботильоны для ее натруженных ног – самое лучшее решение. Она купила сразу несколько похожих пар. Однако поклонникам балерины ее вкус пришелся не по душе. Они сравнили выбор знаменистости с обувью, которую используют в стрип-пластике.

Подобные замечания Волочкову разозлили. Она возмущенно посоветовала людям не смотреть на ее "кэблы", если им не нравится, добавив к публикации несколько фотографий в обуви – на одной из них звезда в полупрозрачном боди демонстрирует широкий шпагат, стоя на каблуках.

Народ, впрочем, такая откровенность шокировала. Они заявили, что фотография "просто жесть" и посоветовали Анастасии "прикрыть одно место". В ответ балерина заявила, что ей хотя бы есть что показывать.

"Теперь ее вареник должны все увидеть",

– написали недовольно подписчики в комментариях, добавив "блюющий" смайл.

Тем не менее, фотография получила почти 10 тысяч лайков от тех, кого слишком вызывающие виды Волочковой не отталкивают.