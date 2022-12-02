Грудь Михалковой выпала из дырявого купальника

Грудь Михалковой выпала из дырявого купальника
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка снова эпатировала публику

Известная российская юмористка Юлия Михалкова регулярно подогревает интерес общественности к собственной персоне за счет максимально откровенного контента. На этот раз в интернет-пространстве активно обсуждают видеоролик, на котором знаменитость позирует в стильном купальнике.

Стоит отметить, что о серьезных творческих достижениях Михалковой пока не слышно. Ранее девушка блистала в команде популярного юмористического шоу "Уральские пельмени". Теперь артистка решила заняться сольной карьерой. Впрочем, судя по всему, публику больше привлекают внешние данные знаменитости. При этом сама артистка с готовностью поддерживает интерес к собственному телу.

Так, Михалкова облачилась в стильный черный купальник с огромными отверстиями по всему наряду. Благодаря внушительным дырам на купальнике поклонники могут рассмотреть оголенные части звездного тела.

Фото: соцсети

Стройные длинные ноги и вывалившийся из купальника бюст заставили мужскую часть аудитории Юлии ахнуть от восторга. К слову, многих весьма интересует, кому досталась такая красота. О том, что сейчас происходит в личной жизни Михалковой, практически ничего неизвестно.

Фото: соцсети

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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