Грудь Михалковой выпала из дырявого купальника

Красотка снова эпатировала публику

Известная российская юмористка Юлия Михалкова регулярно подогревает интерес общественности к собственной персоне за счет максимально откровенного контента. На этот раз в интернет-пространстве активно обсуждают видеоролик, на котором знаменитость позирует в стильном купальнике.



Стоит отметить, что о серьезных творческих достижениях Михалковой пока не слышно. Ранее девушка блистала в команде популярного юмористического шоу "Уральские пельмени". Теперь артистка решила заняться сольной карьерой. Впрочем, судя по всему, публику больше привлекают внешние данные знаменитости. При этом сама артистка с готовностью поддерживает интерес к собственному телу.

Так, Михалкова облачилась в стильный черный купальник с огромными отверстиями по всему наряду. Благодаря внушительным дырам на купальнике поклонники могут рассмотреть оголенные части звездного тела.

Стройные длинные ноги и вывалившийся из купальника бюст заставили мужскую часть аудитории Юлии ахнуть от восторга. К слову, многих весьма интересует, кому досталась такая красота. О том, что сейчас происходит в личной жизни Михалковой, практически ничего неизвестно.