Бывшая Шнурова загнулась раком и выпятила оголенную грудь

Красотка хорошеет день ото дня

Известная светская львица Матильда Шнурова в свое время стала настоящей музой для фронтмена скандальной питерской группы "Ленинград" Сергея Шнурова. К сожалению, судьба распорядилась так, что союз музыканта и бизнес-леди разрушился, однако свою долю популярности Матильда успела получить.



Многие отмечают, что после разрыва с эпатажным супругом девушка только похорошела. Данные наблюдения подтверждаются свежими фотографиями, которые выставляет бывшая возлюбленная певца. Широкий резонанс получил новый кадр, на котором Матильда продемонстрировала достоинства своей фигуры.

Сейчас госпожа Шнурова обживается на территории Соединенных Штатов Америки. Западная атмосфера сильно прельщает Матильду – девушка отлично проводит время в США. На фоне одной из местных достопримечательностей – Бруклинского моста Матильда решила сделать пикантный кадр.

Девушка схватилась руками за перила и эффектно выгнулась в пояснице. На Матильде надеты стильные брюки и короткий топ с экстремально откровенным декольте. Благодаря такому выбору наряда внушительная грудь знаменитости оказалась выставлена на всеобщее обозрение. В комментариях поклонники звезды признались, что с большим удовольствием насладились видами пышного бюста светской львицы.