Скинула 30 лет: цветущий вид Елены Степаненко удивил народ

После громкого развода с Петросяном звезда заметно похорошела

Еще совсем недавно в информационном пространстве активно обсуждали скандальное решение развестись казалось бы непотопляемой пары Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Однако известный юморист нашел себе зазнобу в несколько раз моложе себя и оставил некогда любимую жену. Впрочем, расставание пошло Елене только на пользу.



Свежие фотографии артистки произвели настоящий фурор в интернет-пространстве. После развода Степаненко скинула лишние килограммы и теперь выглядит значительно моложе своих лет. В будущем году звезде отечественной эстрады исполнится 70 лет, однако стройность и горящий взгляд серьезно омолодили знаменитость.

Кадр, на котором любимица публики позирует в окружении огромной горы цветов, очень порадовал верных поклонников юмористки. Видно, что Елена Степаненко давно не горюет из-за разрыва с бывшим возлюбленным и продолжает радоваться жизни.

Фанаты артистки засыпали ее комплиментами в социальных сетях. Люди поражены, что в столь почтенном возрасте можно оставаться такой стройной, жизнерадостной и очаровательной женщиной. Комментаторы отмечают, что Елена скинула, как минимум, 30 лет и желают ей сохранить молодость на долгие годы.