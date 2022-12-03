Не сдержалась: брошенную мужем Собчак довели до истерики на публике

Не сдержалась: брошенную мужем Собчак довели до истерики на публике
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость переживает непростой период в жизни

После череды скандалов вокруг своей персоны Ксения Собчак все же вернулась в Россию. Некоторое время звезда старалась избегать посещения светских мероприятий, однако в минувшую пятницу вышла в свет.

Знаменитость успела сменить имидж – теперь она носит каре. На публике Ксения старалась вести себя сдержанно, от всех вопросов журналистов она отмахнулась сразу – никаких комментариев, передает "Пятый канал". Не исключено, что общаться с прессой ей было попросту тяжело. Несмотря на внешню собранность, некоторые детали в ее поведении выдавали серьезное напряжение. 

Телеведущая не смогла скрыть, что появление на публике ей дается тяжело. Ее глаза были грустными, было больше похоже, что звезда в любой момент может расплакаться. Позже в зрительном зале она грустно сидела в одиночестве, нервно перебирая пальцы рук – казалось, что Собчак с трудом сдерживает внутреннюю истерику. 

Примечательно, что на мероприятии знаменитость появилась в одиночестве, хотя событие, вероятно, было бы интересно и ее супругу режиссеру Константину Богомолову – в Москве проходил Первый российский фестиваль авторского кино "Зимний".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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