Киркоров вывалил свой агрегат на видео: не поместился в руке

Киркоров вывалил свой агрегат на видео: не поместился в руке
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Увидевшие достоинство дамы даже завизжали от восторга

Слухи о размахе вечеринок в особняке Филиппа Киркорова ходят самые разнообразные – многие из них показывают публике лишь в самом начале, скрывая самое интересное от общественности. Однако в редкие моменты некоторые гости все же "сливают" подробности в соцсети или прессу – случайно или намеренно. 

Так во время недавнего гуляния в доме певца, посвященного празднованию 11-летия Аллы-Виктории, когда дети пошли спать, взрослые решили поздравить и отца девочки с рождением ребенка. Кто-то в качестве оригинального подарка преподнес артисту статую в виде мужского достоинства огромных размеров, расписанный под гжель. Кадры появились в Telegram-канале "Немалахов Сливки". 

Киркоров при виде сувенира буквально потерял дар речи. Он пытался что-то вымолвить, но был настолько шокирован подарком, что даже не мог моргнуть от увиденного. Подарок оказался выдающихся размеров, и с трудом помещался в руке артиста. 

Фото: соцсети

Причем в этот момент Филиппа Бедросовича окружали одни женщины. Он решил сделать откровенный подарок и им, преподнеся каждой специальный дезодорант для зоны между ног. 

Собравшихся дам, впрочем, презент только позабавил – все радостно восприняли юмористический жест артиста. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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