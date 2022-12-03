Киркоров вывалил свой агрегат на видео: не поместился в руке

Увидевшие достоинство дамы даже завизжали от восторга

Слухи о размахе вечеринок в особняке Филиппа Киркорова ходят самые разнообразные – многие из них показывают публике лишь в самом начале, скрывая самое интересное от общественности. Однако в редкие моменты некоторые гости все же "сливают" подробности в соцсети или прессу – случайно или намеренно.

Так во время недавнего гуляния в доме певца, посвященного празднованию 11-летия Аллы-Виктории, когда дети пошли спать, взрослые решили поздравить и отца девочки с рождением ребенка. Кто-то в качестве оригинального подарка преподнес артисту статую в виде мужского достоинства огромных размеров, расписанный под гжель. Кадры появились в Telegram-канале "Немалахов Сливки".

Киркоров при виде сувенира буквально потерял дар речи. Он пытался что-то вымолвить, но был настолько шокирован подарком, что даже не мог моргнуть от увиденного. Подарок оказался выдающихся размеров, и с трудом помещался в руке артиста.

Причем в этот момент Филиппа Бедросовича окружали одни женщины. Он решил сделать откровенный подарок и им, преподнеся каждой специальный дезодорант для зоны между ног.

Собравшихся дам, впрочем, презент только позабавил – все радостно восприняли юмористический жест артиста.