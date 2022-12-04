Затянутая в зеленую чешую Серябкина причмокивая вывалила сочную грудь

Экс-солистка группы "Серебро" находится в отличной форме

С наступлением первого зимнего месяца по всей стране началась предновогодняя суета. Знаменитости активно готовятся к главному празднику года, снимаются в новогодних постановках, которые будут радовать россиян на январских праздниках. Весьма необычный образ примерила на себя бывшая солистка популярной музыкальной группы "Серебро" Ольга Серябкина.



В социальных сетях пишут, что красотка сыграет роль ставшей культовой "заливной рыбы" из шедевра советского кинематографа "Ирония судьбы, или С легким паром". Для этого певицу нарядили в необычный рыбий костюм.

Красотку затянули в блестящую зеленую чешую, изюминкой костюма стали мощный хвост и максимально глубокое декольте. Разумеется, внимательные поклонники устремили свои взоры именно в зону, где располагаются сокровенные прелести артистки.

Интернет-пользователи подчеркивают, что недавно ставшая мамой Серябкина выглядит просто потрясающе. Роскошные формы и соблазнительная ложбинка греха знаменитости навели мужчин на неприличные мысли.

Пикантность образу добавило то, что во время съемок Ольга с большим аппетитом и причмокивая ест бутерброд с колбасой. Девушка очень соблазнительно поглощала угощение, чем добавила огня свежему контенту.