Затянутая в зеленую чешую Серябкина причмокивая вывалила сочную грудь

Затянутая в зеленую чешую Серябкина причмокивая вывалила сочную грудь
Ольга Серябкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Экс-солистка группы "Серебро" находится в отличной форме

С наступлением первого зимнего месяца по всей стране началась предновогодняя суета. Знаменитости активно готовятся к главному празднику года, снимаются в новогодних постановках, которые будут радовать россиян на январских праздниках. Весьма необычный образ примерила на себя бывшая солистка популярной музыкальной группы "Серебро" Ольга Серябкина.

В социальных сетях пишут, что красотка сыграет роль ставшей культовой "заливной рыбы" из шедевра советского кинематографа "Ирония судьбы, или С легким паром". Для этого певицу нарядили в необычный рыбий костюм.

Красотку затянули в блестящую зеленую чешую, изюминкой костюма стали мощный хвост и максимально глубокое декольте. Разумеется, внимательные поклонники устремили свои взоры именно в зону, где располагаются сокровенные прелести артистки.

Интернет-пользователи подчеркивают, что недавно ставшая мамой Серябкина выглядит просто потрясающе. Роскошные формы и соблазнительная ложбинка греха знаменитости навели мужчин на неприличные мысли.

Фото: соцсети

Пикантность образу добавило то, что во время съемок Ольга с большим аппетитом и причмокивая ест бутерброд с колбасой. Девушка очень соблазнительно поглощала угощение, чем добавила огня свежему контенту.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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