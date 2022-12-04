Наливная грудь и ангельская внешность: какой выросла дочь Юлии Началовой

Наливная грудь и ангельская внешность: какой выросла дочь Юлии Началовой
Юлия Началова. Кадр: YouTube
Юная красотка отметила 16-летие

На долю начинающей певицы Веры Алдониной выпало немало испытаний. Несколько лет назад девушка потеряла любимую мать – Юлия Началова скончалась из-за серьезного заболевания. Однако время не стоит на месте, постепенно дочь покойной смирилась с утратой и старается жить полной жизнью.

На днях Вере исполнилось 16 лет. Важный день девушка провела в окружении самых близких людей: отца, мачехи, брата, сестры и других родственников. Однако артистка не забыла и своих поклонников. Девушка выложила серию фотографий, чтобы фанаты знаменитости могли полюбоваться своей любимицей и поделиться теплыми пожеланиями в важный для нее день.

В социальных сетях люди отмечают, что Вера выросла настоящей красавицей. Ангельская внешность, стройное тело и наливная грудь дочери покойной певицы восхитили почитателей ее красоты и творчества.

На одном из снимков девушка заразительно улыбается, демонстрируя публике ровный ряд белых зубов. На праздник Вера решила надеть соблазнительное платье с глубоким декольте. Благодаря такому выбору все желающие получили возможность полюбоваться девичьей красотой дочери Началовой. Фанаты желают девушке взобраться на музыкальный Олимп – талант покойной Юлии явно передался ее наследнице.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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