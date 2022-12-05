Массовая драка с Григорием Лепсом: последние подробности и видео

Певец устроил целое представление

Знаменитый российский исполнитель Григорий Лепс угодил в очередной скандал. На этот раз артист стал участником массовой драки, которая попала в объектив камеры. Более того, как позже стало известно, один из участников потасовки принял решение добиваться справедливости с помощью сотрудников правоохранительных органов.



Резонансный инцидент случился в Санкт-Петербурге. По версии пострадавшего, встреча с легендой отечественной эстрады произошла в одной из бильярдных. Сначала россиянин очень порадовался, что заведение, в котором он отдыхал, посетил такой именитый артист.

Однако, как утверждает мужчина, в какой-то момент Лепсу захотелось пощекотать нервы и сыграть на крупную сумму денежных средств. Григорий объявил, что хочет сыграть партию и готов поставить 10 тысяч долларов. Его визави отказался от предложения, заявив, что не располагает такими деньгами.

После этого певец начал оскорблять мужчину и даже отвесил ему подзатыльник. Спустя некоторое время разборки перешли на улицу. Там к делу подключились охранники знаменитости. В конце концов, пострадавший обратился к полицейским, заявив, что из-за инцидента со звездой получил перелом носа.

Однако в администрации бара заявляют, что именно пострадавший вел себя неадекватно и приставал к певцу. Возможно, вся история была подстроена для того, чтобы дискредитировать Лепса и выудить у него крупную сумму денежных средств.