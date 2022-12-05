Глюкоза обтянула голую грудь полупрозрачной сеткой

Глюкоза обтянула голую грудь полупрозрачной сеткой
Глюкоза. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка снова перевозбудила публику

Наталья Ионова, больше известная широкой публике под псевдонимом Глюкоза, является счастливой обладательницей роскошного тела. Поклонникам знаменитости повезло – Наталья ничуть не стесняется демонстрировать свою красоту всем окружающим. В интернет-пространстве бурно обсуждают новый видеоролик эротического содержания с певицей в главной роли.

Глюкоза решила примерить на себя максимально откровенный наряд – девушка оделась в комбинезон из полупрозрачной сетки. Разумеется, все изгибы звездного тела оказались выставлены напоказ. Впрочем, очевидно, что именно этого исполнительница и добивалась.

Фото: соцсети

Глюкоза с готовностью покрутилась у зеркала, демонстрируя особенности своей фигуры со всех сторон. Длинные стройные ноги, крепкие бедра и вздымающийся бюст привели мужскую часть поклонников артистки в экстаз. Мужчины от всей души завидуют супругу певицы, который может наслаждаться ее формами каждый день.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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