Глубокое декольте Арзамасовой заставило мужчин ахнуть от восторга

Формы красотки будоражат фантазию

Елизавета Арзамасова исполнила свою мечту и вышла замуж за любимого человека. Артистка счастлива в браке со знаменитым фигурным тренером Ильей Авербухом. При этом серьезная разница в возрасте не смущает влюбленных. Впрочем, как бы там ни было, поклонники сходятся во мнении, что спортсмену очень повезло с такой молодой и красивой женой. В социальных сетях активно обсуждают новую фотосессию Елизаветы, где она не постеснялась показать свои роскошные формы.



Стоит отметить, что "Папина дочка" – настоящая скромница. Она всегда старается вести себя достойно и не позволяет себе лишнего. Именно поэтому соблазнительные снимки с красавицей – большая редкость. К счастью для поклонников, Арзамасова согласилась сфотографироваться в откровенном платье с глубоким декольте.

Красотка стоит боком, что позволяет всем желающим рассмотреть изгибы звездного тела. Вздымающаяся под тугим корсетом грудь заставила мужскую часть аудитории Елизаветы понервничать. Девушка мило улыбается, что добавляет снимку очарования.

Дамы в свою очередь поразились, как быстро Елизавете удалось прийти в идеальную форму. Артистка явно много времени проводит в спортивных залах и уделяет большое внимание своей фигуре.