Знаменитая певица сжала пышную грудь корсетом ради внимания папарацци

Знаменитая певица сжала пышную грудь корсетом ради внимания папарацци
Анна Калашникова. Фото: Moscow Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Калашникова на многое готова, чтобы оставаться популярной

Известная российская певица Анна Калашникова всегда старается быть в центре внимания. Пока громких прорывов в творчестве у девушки нет, однако она регулярно выпускает музыкальные клипы и стремится совершенствовать свои певческие таланты. Впрочем, больше внимания артистка добивается за счет готовности к откровенному контенту и эпатажу.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждают наряд знаменитости, в котором она явилась на ковровую дорожку. Артистка внимательно следит за своим внешним видом – фигуре 38-летней певицы позавидуют многие молодые девушки. При этом Калашникова всегда старается подчеркнуть свои сильные стороны – пышную грудь и стройные длинные ноги.

Фото: соцсети

Именно поэтому девушка надела изумрудное короткое платье с тугим корсетом. Вместо юбки интересные места знаменитости прикрывает нечто, напоминающее занавески. Главный акцент наряда сделан на глубоком декольте. Наливная грудь Анны пережата плотной тканью, что придает ей большую соблазнительность.

В таком откровенном наряде Калашникова с готовностью покрутилась перед папарацци, раздала всем воздушные поцелуи и радостная отправилась на мероприятие.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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