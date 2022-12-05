Певец SHAMAH рассказал о нелегком пути к славе

Артист стал настоящим открытием этого года

Набирающий популярность певец и композитор Ярослав Дронов с каждым днем завоевывает сердца новых слушателей. Артист стал настоящим открытием года – сейчас певца, который известен широкой публике по псевдониму SHAMAH, рады видеть на крупных концертах и корпоративах.

Однако артисту пришлось немало потрудиться для того, чтобы добиться славы. Дронов участвовал во многих музыкальных конкурсах, где всегда демонстрировал отличные вокальные данные. И только в этом году певец взлетел на музыкальный Олимп. Журналистам "Пятого канала" удалось пообщаться со знаменитостью и выяснить у него подробности нелегкого пути к славе.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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