Пикантное фото Летучей без одежды попало в Сеть: дырку видно

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Известная телеведущая Елена Летучая в этом году решила отметить свое 44-летие на Мальдивах. Знаменитость отправилась в отпуск вместе с супругом, отдыхая в местных ресторанах и нежась на пляже. В своих соцсетях она поделилась кадрами, на которых запечатлены некоторые фрагменты ее досуга.
На одной из последних публикаций звезда решила поздравить саму себя с праздником. Она опубликовала честное фото в красном раздельном купальнике, отказавшись от ретуши своей фигуры и кожи. Как подчеркнула Елена, к своему возрасту она относится игриво и не хочет его скрывать.
Ведущая показала небольшие морщинки в уголках глаз, которые появляются от улыбки, пышную грудь, прикрытую верхом купальника в виде сердечек, стройный живот и подтянутые ноги, между которыми даже есть несколько дырок, считающиеся некотрыми эстетами, признаком идеального строения конечностей.
В комментариях народ поспешил поздравить Летучую с праздником. Многие отметили, что для своего возраста она находится в отличной форме. Девушкам больше всего понравился необычный купальник знаменитости, который дополнительно подчеркивал округлости Елены.
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