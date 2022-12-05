Пикантное фото Летучей без одежды попало в Сеть: дырку видно

Пикантное фото Летучей без одежды попало в Сеть: дырку видно
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость не постеснялась выставить кадр на всеобщее обозрение

Известная телеведущая Елена Летучая в этом году решила отметить свое 44-летие на Мальдивах. Знаменитость отправилась в отпуск вместе с супругом, отдыхая в местных ресторанах и нежась на пляже. В своих соцсетях она поделилась кадрами, на которых запечатлены некоторые фрагменты ее досуга.

На одной из последних публикаций звезда решила поздравить саму себя с праздником. Она опубликовала честное фото в красном раздельном купальнике, отказавшись от ретуши своей фигуры и кожи. Как подчеркнула Елена, к своему возрасту она относится игриво и не хочет его скрывать. 

Ведущая показала небольшие морщинки в уголках глаз, которые появляются от улыбки, пышную грудь, прикрытую верхом купальника в виде сердечек, стройный живот и подтянутые ноги, между которыми даже есть несколько дырок, считающиеся некотрыми эстетами, признаком идеального строения конечностей. 

Фото: соцсети

В комментариях народ поспешил поздравить Летучую с праздником. Многие отметили, что для своего возраста она находится в отличной форме. Девушкам больше всего понравился необычный купальник знаменитости, который дополнительно подчеркивал округлости Елены. 

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