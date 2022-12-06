Артистка не страдает ложной скромностью

Недавно в прессе бурно обсуждали отъезд из России знаменитой российской комедийной артистки Елены Воробей. Поговаривали, что звезда планирует навсегда отчалить в Израиль и намерена устраивать свою судьбу за пределами родного государства. Однако недавно артистку заметили в Санкт-Петербурге. При этом наряд, который знаменитость выбрала для выступления, поразил общественность.



Елена приняла участие в премии крупной радиостанции "Дорожное радио". 55-летняя красотка решила ни в чем себе не отказывать и явилась на мероприятие в весьма провокационном одеянии. В социальных сетях наряд знаменитости уже окрестили как "костюм ранней Бритни Спирc".

На Елене надет комбинезон из ярко-красного латекса. Дизайн костюма предполагает огромные расщелины на бедрах, сквозь которые видно голое звездное тело, а также глубокое декольте, которое подчеркивает пышные формы знаменитости.

Стоит отметить, что почитатели творчества артистки пришли в восторг от ее смелости и готовности даже в столь почтенном возрасте носить провокационные наряды. Елену Воробей засыпали комплиментами – звезде желают и дальше сохранять молодость и готовность к экспериментам.