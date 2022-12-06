Грудь наружу и расщелина на бедрах: Елена Воробей сверкнула сокровенным

Грудь наружу и расщелина на бедрах: Елена Воробей сверкнула сокровенным
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка не страдает ложной скромностью

Недавно в прессе бурно обсуждали отъезд из России знаменитой российской комедийной артистки Елены Воробей. Поговаривали, что звезда планирует навсегда отчалить в Израиль и намерена устраивать свою судьбу за пределами родного государства. Однако недавно артистку заметили в Санкт-Петербурге. При этом наряд, который знаменитость выбрала для выступления, поразил общественность.

Елена приняла участие в премии крупной радиостанции "Дорожное радио". 55-летняя красотка решила ни в чем себе не отказывать и явилась на мероприятие в весьма провокационном одеянии. В социальных сетях наряд знаменитости уже окрестили как "костюм ранней Бритни Спирc".

На Елене надет комбинезон из ярко-красного латекса. Дизайн костюма предполагает огромные расщелины на бедрах, сквозь которые видно голое звездное тело, а также глубокое декольте, которое подчеркивает пышные формы знаменитости.

Стоит отметить, что почитатели творчества артистки пришли в восторг от ее смелости и готовности даже в столь почтенном возрасте носить провокационные наряды. Елену Воробей засыпали комплиментами – звезде желают и дальше сохранять молодость и готовность к экспериментам.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США оценили идею Латвии разбомбить аэродромы России

Прибалтика готова к эскалации конфликта

Два слова остановят конфликт на Украине – 19FortyFive

У Запада есть все возможности завершить СВО, уверен американских эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей