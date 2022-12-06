Вечно молодая Андреева выбежала на улицу в тулупе на голое тело

Вечно молодая Андреева выбежала на улицу в тулупе на голое тело
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая удивляет народ роскошной внешностью

Екатерина Андреева уже успела стать настоящей легендой телевидения. Долгие годы любимица публики рассказывает о главных событиях мира в эфире Первого канала. Однако во многом популярность Екатерины также связана с тем, что она, судя по всему, раскрыла секрет вечной молодости. Свежая пикантная фотография с Андреевой произвела фурор в интернет-пространстве.

Знаменитость давно разменяла шестой десяток, однако может дать фору многим юным прелестницам. Любимица публики частенько экспериментирует с секретами красоты разных народов и охотно демонстрирует поклонникам достигнутые на этом поприще результаты.

В частности, Андреева считает очень полезным посещение классической русской бани. Водные процедуры позволяют очистить организм и омолодить кожу. Фотографией после отдыха в баньке звезда поделилась в социальных сетях.

Стоит отметить, что новый снимок произвел неизгладимое впечатление на поклонников Андреевой. Дело в том, что телеведущая не постеснялась выйти на мороз в тулупе на голое тело. Такая смелость и готовность эпатировать публику весьма порадовали фанатов 56-летней звезды.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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