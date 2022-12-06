Трусики слетели: Волочкова случайно засветила промежность на фото из бани

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Балерина Анастасия Волочкова известна своей невероятной любовью к любым видам бань – у знаменитости в доме есть собственная обустроенная комната, в которой она регулярно парится. Дизайн там был выполнен по уникальному заказу, на главной стене красуется вырезанная из дерева фигура самой артистки.
Однако в своих соцсетях она призналась, что за последние годы такое оформление ей порядком надоело. Да и регулярное использование бани не лучшим образом сказывается на материалах. Она решила перестроить все и уже пригласила специалистов, которые не только осмотрели устройство всей банной комнаты, но и сами немного попарили Волочкову вениками.
Аристка написала, что осталась невероятно довольна проведенным досугом. В качестве наглядной демонстрации она выложила кадры, на которой активно проходит парную процедуру. Анастасия сперва прикрывалась вениками в одиночестве, а после пригласила того самого специалиста, о котором вела речь.
Если первый снимок никакого удивления у публики не вызвал – такие виды артистка без стеснения показывает регулярно, то второй народ невероятно шокировал. В частности люди обратили внимание на то, что звезда не смогла до конца прикрыть промежность, и перед взором публики предстало черное пятно между ног.
Подписчики Волочковой заявили, что этот вид вызывает у них отвращение. Они написали, что звезде должно быть стыдно показывать подобное, другие предположили, что от излишней влаги знаменитость стала немного подгнивать.
Вашингтон считает себя полноправным участником событий
Воздушную тревогу объявили во всех регионах страны