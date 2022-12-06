Трусики слетели: Волочкова случайно засветила промежность на фото из бани

Народ шокировало увиденное на теле звезды

Балерина Анастасия Волочкова известна своей невероятной любовью к любым видам бань – у знаменитости в доме есть собственная обустроенная комната, в которой она регулярно парится. Дизайн там был выполнен по уникальному заказу, на главной стене красуется вырезанная из дерева фигура самой артистки.

Однако в своих соцсетях она призналась, что за последние годы такое оформление ей порядком надоело. Да и регулярное использование бани не лучшим образом сказывается на материалах. Она решила перестроить все и уже пригласила специалистов, которые не только осмотрели устройство всей банной комнаты, но и сами немного попарили Волочкову вениками.

Аристка написала, что осталась невероятно довольна проведенным досугом. В качестве наглядной демонстрации она выложила кадры, на которой активно проходит парную процедуру. Анастасия сперва прикрывалась вениками в одиночестве, а после пригласила того самого специалиста, о котором вела речь.

Если первый снимок никакого удивления у публики не вызвал – такие виды артистка без стеснения показывает регулярно, то второй народ невероятно шокировал. В частности люди обратили внимание на то, что звезда не смогла до конца прикрыть промежность, и перед взором публики предстало черное пятно между ног.

Подписчики Волочковой заявили, что этот вид вызывает у них отвращение. Они написали, что звезде должно быть стыдно показывать подобное, другие предположили, что от излишней влаги знаменитость стала немного подгнивать.