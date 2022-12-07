Перестал ходить: распухшего донельзя Баскова силком стащили со сцены "Голубого огонька"

Перестал ходить: распухшего донельзя Баскова силком стащили со сцены "Голубого огонька"
Фото: кадр "Судьба человека"
Народный артист испытывает проблемы со здоровьем

Декабрь – месяц плотной подготовки к Новогодним праздникам. И если россияне используют это время, чтобы закупить продукты и подарки, телевизионщики и звезды заняты съемками передач, которые будут развлекать народ в главную ночь в стране. 

Журналисты МК приняли участие в съемках "Голубого огонька" и рассказали, что видели на них тяжело больного Николая Баскова. Люди в толпе поговаривали, что артист должен был явиться на съемки еще в первый день, но так и не приехал. 

Перед началом записи певца доставили на сцену под руки, он еле передвигался. Очевидцы заявили, что в последнее время артист сильно поплохел. Его поставили в центр зала, где он пытался стоять неподвижно и кое-как выступить перед публикой, пишет Общественная служба новостей

Как только включили фонограмму, все страдания на лице Баскова улетучились, и он начал открывать рот в такт. Всего артист отработал пять дублей, после чего его спустили со сцены за столик, он переобулся в кроссовки и ушел к выходу. 

"Все разговоры сводились к одному: что случилось с Басковым?", – утверждают очевидцы.

После участия в шоу Бориса Корчевникова многие заподозрили, что у певца серьезные проблемы со здоровьем – он выглядел донельзя опухшим, указывает РИА ФАН. Время спустя стало известно, что артиста положили в больницу, поскольку у него заболела нога. Об этом он сообщил журналистам, не раскрыв причину болезни. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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