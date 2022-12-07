Красотка показала все самое сокровенное

Знаменитая российская актриса Кристина Асмус славится своей готовностью к эпатажу и откровенным съемкам. На сей раз звезда превзошла сама себя. Красотка устроила дефиле в одних маленьких трусиках.



Впрочем, на такой шаг артистку подтолкнул сценарист очередного спектакля, в котором она играет одну из главных ролей. Однако, следует отметить, что сама Кристина всегда готова на откровенные сцены и с большим удовольствием демонстрирует сокровенные места своего звездного тела.

В спектакле Кристина сыграла даму с пониженной социальной ответственностью. Соответственно, наряд у нее был под стать роли. Девушка перемещалась по сцене в крошечных трусиках и обтягивающем корсете.

В одной из сцен артистка немного наклонилась вперед, что позволило всем желающим рассмотреть ее звездный "пирожок" в подробностях. В комментариях к фотографиям люди отмечают, что из трусиков красотки что-то выпало – сокровенные части тела знаменитости заставили мужскую часть ее аудитории покрыться испариной от волнения.