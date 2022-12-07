Рыдающую Высоцкую застукали с вывалившейся грудью и размазанной тушью

Рыдающую Высоцкую застукали с вывалившейся грудью и размазанной тушью
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Непотребный вид актрисы шокировал публику

Известная российская артистка Юлия Высоцкая по праву считается одной из эталонных представительниц прекрасного пола – знаменитость всегда выглядит с иголочки, ведет себя очень интеллигентно и поражает окружающих своей мудростью и образованностью. Однако даже у безупречных красоток случаются проколы.

Так, в социальных сетях бурно обсуждают фотографии Высоцкой в непотребном виде. Артистку сфотографировали в весьма странном образе. По лицу Высоцкой размазана тушь, а с груди съехал халатик, оголив звездные прелести актрисы. Стоит отметить, что многие были удивлены видеть знаменитость в таком неопрятном виде.

Фото: соцсети

Впрочем, ситуация достаточно быстро прояснилась. Оказалось, что Юлия принимает участие в новом спектакле "Укрощение строптивой", который идет в популярном столичном культурном заведении "Моссовет".

Бунтарский образ Высоцкой пришелся весьма по вкусу ее поклонникам. В комментариях фанаты восхищаются 49-летней "хулиганкой" и желают ей всегда оставаться молодой душой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Три сценария: как Россия ответит на нефтяное эмбарго Запада

Меры уже подготавливаются властями

"Центр Киева в хлам": в России нашли способ достичь мира в Донбассе

От переговоров хотят окончательно отказаться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей