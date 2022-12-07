Рыдающую Высоцкую застукали с вывалившейся грудью и размазанной тушью

Непотребный вид актрисы шокировал публику

Известная российская артистка Юлия Высоцкая по праву считается одной из эталонных представительниц прекрасного пола – знаменитость всегда выглядит с иголочки, ведет себя очень интеллигентно и поражает окружающих своей мудростью и образованностью. Однако даже у безупречных красоток случаются проколы.



Так, в социальных сетях бурно обсуждают фотографии Высоцкой в непотребном виде. Артистку сфотографировали в весьма странном образе. По лицу Высоцкой размазана тушь, а с груди съехал халатик, оголив звездные прелести актрисы. Стоит отметить, что многие были удивлены видеть знаменитость в таком неопрятном виде.

Впрочем, ситуация достаточно быстро прояснилась. Оказалось, что Юлия принимает участие в новом спектакле "Укрощение строптивой", который идет в популярном столичном культурном заведении "Моссовет".



Бунтарский образ Высоцкой пришелся весьма по вкусу ее поклонникам. В комментариях фанаты восхищаются 49-летней "хулиганкой" и желают ей всегда оставаться молодой душой.