Мочегонные диеты и голодание: Бузова показала шокирующие "толстые" фото

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Благодаря бесконечной популярности скандальной российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой все ее родственники находятся под пристальным вниманием прессы и общественности. Наибольший интерес вызывает младшая сестра артистки Анна. Девушка активно ведет блог в социальных сетях. Недавно она поделилась удивительной историей пути к стройному телу.
Выяснилось, что раньше у Бузовой были большие проблемы с лишним весом. В юности Анна сидела на изнурительных диетах и сильно издевалась над собственным организмом, чтобы похудеть. Оказалось, на принятие собственного тела и достижение гармонии в этом вопросе девушка затратила целых 12 лет.
Для пущей наглядности Бузова-младшая опубликовала в общем доступе архивные фотографии, на которых видно, что раньше красотка действительно обладала пышными формами. У Бузовой было круглое лицо, мощные бедра и весьма объемный живот.
Блогерша рассказала, что сильно комплексовала из-за внешнего вида. Дошло до того, что отчаявшаяся похудеть будущая знаменитость прибегла к весьма опасным способам избавления от лишнего веса. Она сидела на голодании, мочегонных диетах, а также горстями ела слабительное.
Только в последние годы Бузова сумела найти баланс, она активно занимается йогой, спортом, а также следит за питанием. Сейчас красотка выглядит намного лучше, чем в юные годы. Подписчики поблагодарили Анну за откровенность и пожелали ей всегда оставаться в отличной форме.
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