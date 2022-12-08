Умерла еще в августе: народ узнал о кончине Цымбалюк

Умерла еще в августе: народ узнал о кончине Цымбалюк
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина долгое время страдала от тяжелой болезни

Сегодня, в день 44-летия известной пианистки Виталины Цымблюк-Романовской, россиянам сообщили трагическую новость. После долгой борьбы с онкологическим заболеванием не стало матери знаменитости, Лидии Цымбалюк. Женщина скончалась еще в августе, однако об этом стало известно лишь сегодня – печальное известие рассказала сама Виталина.

Она сообщила, что этот день рождения стал первым, который проводит без своих родителей. До этого знаменитость не хотела делиться своими переживаниями, поскольку не любит сочувствия. Чуть меньше года назад не стало ее отца, Виктора Романовского. Он скоропостижно ушел из жизни из-за внезапно оторвавшегося тромба. 

"Я ехала на выступление, в такси. Позвонила мама, и я сменила маршрут. Мама болела, и это убыстрило ее уход", – объяснила Виталина.

Сперва она хотела отвезти отца в Киев и там похоронить, чтобы другие родственники тоже могли попрощаться, однако в это вмешались независящие от нее обстоятельства. 

После кончины родителя Цымбалюк-Романовская постоянно плакала вместе с матерью по телефону. В итоге, женщина тоже ушла из жизни в августе. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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