Красотка взбудоражила мужчин

Знаменитая российская модель Оксана Самойлова является настоящим эталоном женской красоты. Девушка бдительно следит за питанием и огромное количество времени проводит в спортивных залах. Благодаря такому подходу модели удалось достичь потрясающих результатов – будучи матерью четырех детей Оксана выглядит, как молодая девушка.



Впрочем, красотка абсолютно не стесняется из того, что обращается за помощью к косметологам и даже пластическим хирургам – некоторое время назад Самойлова сделала силиконовую грудь, которой очень довольна. Поклонники знаменитости также в восторге от внешности звезды.

На свежей фотографии жена популярного рэп-исполнителя Джигана случайно засветила сокровенное место своего тела. Общаясь с подписчиками, девушка не заметила, как уютный свитер задрался и оголил ее звездный "пирожок", обтянутый красивыми розовыми трусиками.

Разумеется, фанаты Самойловой были более бдительны. Они сразу обратили внимание на белье, которое случайно засветилось на фотографии. Такой откровенный контент заставил мужскую часть аудитории Оксаны вздрогнуть от восхищения – молодые люди очень завидуют Джигану, который может каждый день любоваться своей красоткой-женой.