Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Знаменитая "Папина дочка" Мирослава Карпович пользуется огромной популярностью у жителей нашей страны. В свои 36 лет артистка выглядит, как юная девушка – знаменитость явно получает большое удовольствие от своего внешнего вида и постоянно делится откровенным контентом с публикой.
На этот раз красотка решила скинуть с себя всю лишнюю одежду – на новой фотографии Мирослава позирует лишь в нижнем белье. Пикантность кадру добавила прозрачная черная ткань, которая развивается над телом знаменитости.
Стоит отметить, что Карпович ведет себя, как профессиональная модель. Девушка хорошо знает выгодные ракурсы и демонстрирует свое тело в самом соблазнительном виде. На свежем снимке красотка широко раскинула стройные ноги, аппетитно оттопырила подтянутые ягодицы и выпятила вперед упругую грудь.
Многие считают, что актрисе нужно набрать вес – худосочная девушка выглядит очень хрупкой. Однако сама Мирослава в восторге от своей стройности и получает удовольствие от отсутствия на теле даже намека на жировую прослойку.
Альянс не может разгадать план Кремля
Аналитики увидели в словах президента отказ от мирного урегулирования