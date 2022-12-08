Широко раскинувшая ноги Карпович показала народу поджарые ягодицы и упругую грудь

Широко раскинувшая ноги Карпович показала народу поджарые ягодицы и упругую грудь
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Худосочное телосложение только красит девушку

Знаменитая "Папина дочка" Мирослава Карпович пользуется огромной популярностью у жителей нашей страны. В свои 36 лет артистка выглядит, как юная девушка – знаменитость явно получает большое удовольствие от своего внешнего вида и постоянно делится откровенным контентом с публикой.

На этот раз красотка решила скинуть с себя всю лишнюю одежду – на новой фотографии Мирослава позирует лишь в нижнем белье. Пикантность кадру добавила прозрачная черная ткань, которая развивается над телом знаменитости.

Стоит отметить, что Карпович ведет себя, как профессиональная модель. Девушка хорошо знает выгодные ракурсы и демонстрирует свое тело в самом соблазнительном виде. На свежем снимке красотка широко раскинула стройные ноги, аппетитно оттопырила подтянутые ягодицы и выпятила вперед упругую грудь.

Фото: соцсети

Многие считают, что актрисе нужно набрать вес – худосочная девушка выглядит очень хрупкой. Однако сама Мирослава в восторге от своей стройности и получает удовольствие от отсутствия на теле даже намека на жировую прослойку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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