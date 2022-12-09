Красотка устроила соблазнительное представление

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко подарила любимому супругу певцу Владу Топалову двоих детей. Однако красотка помнит о том, что женщина всегда должна превосходно выглядеть – Регина уже вернулась в форму. Теперь девушка с большой готовностью демонстрирует свои прелести всем желающим.



Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик с лирическим исполнением Региной красивой песни. Стоит отметить, что телеведущая обладает чарующим голосом. Однако гвоздем выступления стал наряд знаменитости. Девушка постаралась выглядеть максимально соблазнительной.

Можно предположить, что красотка использовала специальное белье, которое позволяет груди сомкнуться, образовав аппетитную "ложбинку греха".

Дабы все страждущие могли рассмотреть прелести артистки, она ограничилась тем, что накинула сверху стильный коричневый пиджак. Этот элемент одежды вовсе не прикрыл прелести Тодоренко – наоборот, он подчеркнул притягательные формы оголенной груди знаменитости. Разумеется, такой смелый наряд привел в восторг пользователей Сети.