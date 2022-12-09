Пышный бюст звезды "Уральских пельменей" выпрыгнул из платья: кадр слили в Сеть

Пышный бюст звезды "Уральских пельменей" выпрыгнул из платья: кадр слили в Сеть
Илана Юрьева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com/
Красотка снова оказалась в центре внимания

Знаменитая комедийная артистка Илана Юрьева может похвастаться поистине идеальными формами тела. Крепкие бедра, пышная упругая грудь, подтянутый животик и стройные ноги уже давно будоражат мысли мужской части поклонников знаменитости. Благо красотка не жадничает и регулярно делится с поклонниками откровенным контентом.

На этот раз бурную реакцию интернет-пользователей вызвал слитый в социальные сети кадр, на котором во всей красе можно рассмотреть мощный бюст знаменитости. Красотка надела красивый свитер с экстремально глубоким декольте. Неосторожное движение привело к тому, что бюст девушки задорно выглянул из-под мягкой ткани.

Фото: соцсети

Объемные богатства артистки привели мужчин в восторг. Действительно, Юрьева обладает весьма пышными формами. Обрадованные фанаты засыпали свою любимицу комплиментами. Комментаторы в восторге от того, что в 34 года красотка выглядит, как юная прелестница. Также мужчины от души позавидовали супругу знаменитости, который имеет прекрасную возможность наслаждаться красотой роскошной жены каждый день.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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