Ведущая "Орла и решки" разделась догола и показала сочную грудь

Ведущая "Орла и решки" разделась догола и показала сочную грудь
Настя Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ивлеева теперь ведет не только блоги

Ведущая популярной телепередачи "Орел и Решка" Настя Ивлеева решила напомнить мужчинам, что она – не только отличный блогер, но и сексапильная дама, у которой есть, что показать публике. Анастасия отыграла роль в сериале "Монастырь", где, по сюжету, ее героиня соблазняет сына одного из священников.

Перескочившая из разряда блогеров в ряд актрис Настя решила полностью оголить грудь. Происходит эта эротичная сцена во втором эпизоде сериала.

Как пишут медиа, продюсеры решили запустить сериал в двух версиях: обычной и в формате "18*+" с вкраплениями ненормативной лексики.

* Организация запрещена на территории РФ

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