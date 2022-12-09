Ведущая "Орла и решки" разделась догола и показала сочную грудь

Ивлеева теперь ведет не только блоги

Ведущая популярной телепередачи "Орел и Решка" Настя Ивлеева решила напомнить мужчинам, что она – не только отличный блогер, но и сексапильная дама, у которой есть, что показать публике. Анастасия отыграла роль в сериале "Монастырь", где, по сюжету, ее героиня соблазняет сына одного из священников.

Перескочившая из разряда блогеров в ряд актрис Настя решила полностью оголить грудь. Происходит эта эротичная сцена во втором эпизоде сериала.

Как пишут медиа, продюсеры решили запустить сериал в двух версиях: обычной и в формате "18*+" с вкраплениями ненормативной лексики.