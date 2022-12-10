Любовница Виторгана разделась до трусов и станцевала на камеру

Любовница Виторгана разделась до трусов и станцевала на камеру
Нино Нинидзе. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Пока была одна в комнате

Бывший возлюбленный Ксении Анатольевны Собчак Максим Виторган вовсю развлекается со своей спутницей жизни Нино Нинидзе. 31-летняя грузинская красавица, тем временем, покоряет социальные сети, куда выкладывает эротичные снимки.

Возлюбленная Максима Виторгана умеет пользоваться моментом – дождалась, пока в комнате никого нет, и выложила в сториз эротичный и горячий ролик.

На снимке Нино пританцовывает перед зеркалом и поет, однако не стесняется демонстрировать себя в нижнем белом белье – даже показала, как одевается.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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