Любовница Виторгана разделась до трусов и станцевала на камеру

Пока была одна в комнате

Бывший возлюбленный Ксении Анатольевны Собчак Максим Виторган вовсю развлекается со своей спутницей жизни Нино Нинидзе. 31-летняя грузинская красавица, тем временем, покоряет социальные сети, куда выкладывает эротичные снимки.

Возлюбленная Максима Виторгана умеет пользоваться моментом – дождалась, пока в комнате никого нет, и выложила в сториз эротичный и горячий ролик.

На снимке Нино пританцовывает перед зеркалом и поет, однако не стесняется демонстрировать себя в нижнем белом белье – даже показала, как одевается.