Всплыла правда о настоящем гражданстве Успенской: не имеет отношения к России

Знаменитость сделала шокирующее признание

Во время премии "Золотой грамофон" артистка Любовь Успенская пообщалась с журналистами и призналась им в разговоре, что все эти годы, что она выступает и живет в России, российского паспорта у нее не было.

Она отметила, что родилась в Киеве и по происхождению является украинкой. При этом известно, что какое-то время она жила в США, поэтому американское гражданство у звезды тоже имеется. Теперь, по ее словам, в сложившейся ситуации нужно демонстрировать патриотическую позицию.

"Я мечтала жить в России. <...> А сегодня еще одна моя мечта надеюсь, что на днях сбудется – я получаю российское гражданство", – заявила она в беседе с "Пятым каналом".

Напомним, Любовь Успенская уехала в США в конце 70-х, где прожила 15 лет. В 1993 году она отправилась в Россию, где и обосновалась окончательно.