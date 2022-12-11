Всплыла правда о настоящем гражданстве Успенской: не имеет отношения к России

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Во время премии "Золотой грамофон" артистка Любовь Успенская пообщалась с журналистами и призналась им в разговоре, что все эти годы, что она выступает и живет в России, российского паспорта у нее не было.
Она отметила, что родилась в Киеве и по происхождению является украинкой. При этом известно, что какое-то время она жила в США, поэтому американское гражданство у звезды тоже имеется. Теперь, по ее словам, в сложившейся ситуации нужно демонстрировать патриотическую позицию.
"Я мечтала жить в России. <...> А сегодня еще одна моя мечта надеюсь, что на днях сбудется – я получаю российское гражданство", – заявила она в беседе с "Пятым каналом".
Напомним, Любовь Успенская уехала в США в конце 70-х, где прожила 15 лет. В 1993 году она отправилась в Россию, где и обосновалась окончательно.
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