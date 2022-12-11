Засветила промежность: увиденное между ног Волочковой напугало народ

Засветила промежность: увиденное между ног Волочковой напугало народ
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка шокировала новой выходкой

Балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику. Больше всего знаменитость славится своим шпагатом, который демонстрирует во всех возможных местах. Делать это артистка готова в любых нарядах, которые могут не совсем подходить для подобных пируэтов. 

В Сети распространились кадры, на которых звезда решила показать растяжку в длинном синем платье. Она задрала ногу высоко вверх, облокотившись на стоящего рядом мужчину, засветив леопардовое белье под юбкой.

После увиденного снимка народ стал шутить, что мужчина буквально орет от страха из-за того, что увидел промежность Волочковой. 

"Она руки реже так делает, чем ноги!", "Жалко ее дочку. Прикинь, пьяная мамаша на всех вешается и промежность демонстрирует", "У чувака стресс и психотравма теперь", – написали комментаторы.

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