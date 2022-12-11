Долина объявила об отъезде из страны

Отбытие артистки запланирована на январь

После начала СВО некоторые звезды уехали из России – это стало проявлением их политической позиции и несогласия с происходящим. Однако были и те, кто остался – часть из них при этом не высказывалась о конфликте, а другая, напротив, заняла решительную позицию.

Среди таких оказалась Лариса Долина. Артистка не скрывает, что является патриоткой своей страны. С февраля она продолжала работать не покладая рук, пела в поддержку российских солдат и гастролировала по России. И к концу года, судя по всему, немного устала.

Артистка стала гостьей шоу "Ты не поверишь!", в ходе которого призналась, что планирует уехать из РФ. Билеты у знаменитости уже куплены на январь.

"На каникулы уедем из страны на Мальдивы. Я люблю этот край: там мало народу, голубой океан и белый песок", – рассказала Долина.