Долина объявила об отъезде из страны

Долина объявила об отъезде из страны
Фото: соцсети
Отбытие артистки запланирована на январь

После начала СВО некоторые звезды уехали из России – это стало проявлением их политической позиции и несогласия с происходящим. Однако были и те, кто остался – часть из них при этом не высказывалась о конфликте, а другая, напротив, заняла решительную позицию. 

Среди таких оказалась Лариса Долина. Артистка не скрывает, что является патриоткой своей страны. С февраля она продолжала работать не покладая рук, пела в поддержку российских солдат  и гастролировала по России. И к концу года, судя по всему, немного устала. 

Артистка стала гостьей шоу "Ты не поверишь!", в ходе которого призналась, что планирует уехать из РФ. Билеты у знаменитости уже куплены на январь. 

"На каникулы уедем из страны на Мальдивы. Я люблю этот край: там мало народу, голубой океан и белый песок", – рассказала Долина. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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