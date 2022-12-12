Натянувшая трусики до талии Самбурская выпятила грудь и оттопырила ягодицы

Натянувшая трусики до талии Самбурская выпятила грудь и оттопырила ягодицы
Анастасия Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press
Красотка снова поразила публику

Анастасия Самбурская по праву считается одной из самых красивых российских артисток. Девушка обладает выдающимися талантами в различных сферах – Самбурская отлично поет, много снимается в кино, а также с упорством совершенствует свою фигуру. Достижениями на поприще спорта актриса регулярно делится с многомиллионной армией поклонников.

На этот раз Анастасия выложила эротическую фотографию в полупрозрачном блестящем комбинезончике. Красотка прикрыла сокровенные места маленькими черными трусиками, которые натянула до самой талии. Поклонники пришли в восторг от свежей фотографии их кумира.

Стоит отметить, что Самбурская работает, как профессиональная модель. Девушка выбрала максимально соблазнительный ракурс и встала в пикантную позу. Красотка оттопырила сочные прокаченные ягодицы и выставила вперед упругий звездный бюст.

Каждая фотография знаменитости производит настоящий фурор в интернет-пространстве. Новый снимок не стал исключением. Анастасию засыпали комплиментами и в очередной раз восхитились ее природной красотой и упорством в вопросе самосовершенствования.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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