Назревает скандал: Норкин сделал резкий выпад в адрес Соловьева

Ведущий честно рассказал о своем отношении к коллеге

Журналист Андрей Норкин впервые прокомментировал работу телеведущего Владимира Соловьева. Мужчины знакомы между собой более двадцати лет и в некоторой степени являются конкурентами на телевидении.

Во время одного из концертов в Краснодаре у Норкина поинтересовались, что он может сказать о передачах, которые ведет Соловьев. Тот признался, что времени следить за тем, что делают другие коллеги у него нет. Однако некоторые выпуски, видимо, он все же видел.

"Что-то мне может не нравиться в том, что он делает – вернее, не что он делает, а как он делает", – пишет РИА ФАН.

Однако ведущий "Места встречи" подчеркнул, что нельзя при этом сбрасывать со счетов невероятную эрудицию конкурента и его мгновенную профессиональную реакцию.

Как на это может отреагировать Владимир Соловьев – неизвестно. Журналист бывает довольно непредсказуемым, из-за чего слова Норкина рискуют привести к конфликту. Хотя скорее всего, журналист воспримет критику адекватно, ведь ничего радикального телеведущий про него не сказал.