Огромный жезл и добрые глаза: кто стал новым ковалером Волочковой

Огромный жезл и добрые глаза: кто стал новым ковалером Волочковой
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина призналась, что снова влюблена

Анастасия Волочкова признается, что редко остается без мужского внимания – знаменитость обычно окружена мужчинами и часто испытывает состояние влюбленности. 

Недавно в беседе с "Пятым каналом" она призналась, что не одинока – у нее появился новый ковалер. Однако пока артистка не хочет раскрывать подробностей своей личной жизни, лишь намекнув, что публика ее избранника уже видела. Мужчина приходил к ней в дом в костюме Деда Мороза. 

Некоторое время назад она опубликовала фотографию на своей странице, на которой позирует с большим жезлом. Как оказалось, атрибут принадлежал ее новому возлюбленному. Волочкова признается, что ей очень нравятся глаза ковалера: они добрые, глубокие и очень красивые. 

Фото: соцсети

По ее словам, роман у них начался недавно. Мужчина постоянно искал с ней встречи, подкарауливая после выступлений и спектаклей. Она пообещала, что скоро расскажет историю их знакомства.

"Я счастлива. Мое сердце теперь наполнено светом и радостью!",

– указала знаменитость.

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