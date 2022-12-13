Сбежавшей из Латвии Хаматовой сделали предупреждение: в страну лучше не возвращаться

Артистка уехала в Америку

Чулпан Хаматова с марта проживает в Прибалтике. Знаменитость уехала туда из России из-за несогласия с начавшейся на Украине спецоперацией. Во время интервью с различным журналистами она делала несколько высказываний, которые неблагосклонно восприняли на родине.

Сейчас артистка находится в Америке. Когда ее заметили в другой стране, поползли слухи, что Хаматова решила перебраться из Латвии в США. Однако источники, близкие к окружению звезды, утверждают, что сейчас она находится там с гастролями, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Она будет играть в спектаклях по произведениям Бродского, Ахматовой и Левитанского.

Речь о возвращении актрисы в Россию в ближайшее время не идет. Адвокат Андрей Алешкин предупреждает, что интервью Хаматовой, где она критикует российскую власть, не сулят ей ничего хорошего – их вполне могут расценить как дискредитацию. И за это в родной стране Чулпан могут наказать даже уголовным сроком.

"Там наказания от административного до уголовного в зависимости от степени участия. Можно только сожалеть, что деятели культуры используют данную ситуацию в корыстных целях своих",

– подытожил правозащитник.