Программа "Время покажет" лишилась ведущего: что произошло

Программа "Время покажет" лишилась ведущего: что произошло
Фото: кадр "Время покажет", Певый канал
Журналист не появлялся в эфире около двух недель

Популярное у россиян политическое ток-шоу "Время покажет" регулярно выходит в эфир на "Первом канале". Состав ведущих периодически меняется, и в последнее время его пополнил известный журналист Александр Гордон – ему дали вести новую рубрику "Время вспомнить". Однако последние две недели в передаче он не появлялся. 

На пропажу Гордона обратил внимание портал Blitz+. Какое-то время на его замену пришел Анатолий Кузичев, который освещал исторические события. Но, видимо, что-то пошло не так – "Время вспомнить" не появляется в эфире с начала декабря.

Пока телевизионщики никак не прокомментировали ситуацию. Однако об увольнении Гордона с "Первого канала" речи не идет – он продолжает вести "Мужское/женское" вместе со своей напарницей Юлией Барановской. 

Не исключено, что новая рубрика не нашла отклика у зрителей, из-за чего ее решили закрыть. Да и у ведущих не хватало времени на подготовку, поскольку приходилось совмещать сразу несколько эфирных задач. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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