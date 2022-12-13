Киркорова могут вышвырнуть из дорогого особняка после слов о России

Киркорова могут вышвырнуть из дорогого особняка после слов о России
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поп-король излишне принципиален

Одиннадцать лет назад поп-король российской сцены Филипп Киркоров прикупил себе элитный особняк в Майами. Теперь же пошли слухи, что певец тоже может попасть под неуклюжий каток американских репрессий против публичных лиц из России – поговаривают, что певца могут лишить особняка из-за местных активистов.

Непонятно, откуда американским активистам знать вообще о Киркорове, однако факт остается фактом – по сегодняшним ценникам стоимость недвижимости выросла до 9,6 млн долларов. Ежегодно дом обходится Филиппу в 70 тысяч дол.

В особняке живут многочисленные родственники певца. Последний, кстати, принял к сведению поступающие в его адрес угрозы и решил, что соберет на Новый год всю семью в Москве.

На праздник артист позовет брата и сестру отца, и возлюбленную батюшки.

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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