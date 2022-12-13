Агутин прилюдно унизил Шамана на красной дорожке

А затем попытался оправдаться

Молодой российский исполнитель SHAMAN впервые выступил на "Песне года" вместе с остальными селебрити. Сразу же о себе дала знать настоящая конкуренция среди певцов.

Шамана позвали на песню года из-за известной патриотической песни "Встанем". За какие-то несколько месяцев Ярослав Дронов взлетел на олимп отечественной сцены – во всех городах уже солдауты.

Видимо, успехи певца дошли до ушей его коллег, которые присутствовали рядом: Леонид Агутин, стоявший на дорожке по соседству, демонстративно отказался стоять и позировать вместе с 31-летнием конкурентом. Хотя позднее, пишут СМИ, начал оправдывать себя, что будто бы не желал никому мешать, пока позировал.